В інтерв'ю 24 каналу Alyosha розповіла, що останні два місяці її сини ходили до школи, що поряд з їхнім будинком у США. Зараз вони в літньому таборі, а восени продовжать навчання за американською програмою.

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Alyosha про американську освіту синів

Роман мав бути в 3 класі, але його взяли у 2 через мову, бо він багато не розуміє. Там легша програма, щоб він міг краще орієнтуватися. Марка, який цього року мав бути першокласником, взяли в садочок. Але це так само спілкування, присутній розвиток, вони вчать математику, вірші, пишуть,

– розповіла Alyosha в інтерв'ю.

Вона зізналася, що спочатку Роман намагався навчатися онлайн у своїй київській школі, але через велику різницю в часі це було дуже складно – і для нього, і для неї.

"Це нереально. Діти мають вночі сидіти та робити уроки зі своїми однокласниками. Зараз ми трошки пропустили українські завдання, бо тут є англійські. Але вони майже такі самі: табличка множення, читання, писання, вивчення англійської", – додала зіркова матуся.

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