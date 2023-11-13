Примітно, що цю версію виконує не хто інший, як сама Лорак, точніше, копія її голосу, майстерно створена технологіями штучного інтелекту. У композиції співачка проливає світло на реалії сучасності. Так, вона закликає громадян згуртуватися, допомагати ЗСУ та знищувати окупантів, передає 24 Канал.
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Ані Лорак "випустила" патріотичну пісню українською
Полонені зеки, синя шваль. Шойгу злито: не вернеться "МіГ". Бо колони нема ніде, на жаль. Львів, як марево, Київ – міф. Зупиняю "КамАЗи" й кораблі. Там, де в попелі ждуть тебе. Москалі... під безоднею небес,
– співають у приспіві.
У кліпі показано кадри, як зі старого кліпу виконавиці на оригінальну версію пісні, так і сучасні – зі знищенням ворожої техніки та російськими солдатами.
Цікаво, що на початку відео іронічно зазначено, що над створенням треку працювали Музичні сили України, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Сергій Стерненко та Ані Лорак.
Пісня "Самотні москалі": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
У коментарях під відео слухачі в захваті від треку.
- "Дякуємо Каролінці за регулярні донати на дрони!";
- "Супер. Дякую! Так влучно підібрали слова. Вже починаю вчити, буду підспівувати";
- "Шедевр";
- "Таким зіркам естради не гріх і пробачити всі політичні помилки";
- "Невже Лорак перевзулася?";
- "Агент Кароліна".
Як Ані Лорак "підтримує" Україну: що відомо
- У квітні 2022 року Сергій Стерненко у соцмережах заявив, що Ані Лорак пожертвувала 80 000 гривень на дрони для української армії. Він наголосив, що це нібито не жарт і співачка вже не вперше підтримує ЗСУ донатами.
- Згодом у Краснодарі, де виконавиця планувала провести концерт, мер міста виступив проти цього. Євген Наумов сказав, що артистка може передати зароблені з гастролей гроші на допомогу українському війську.
- Ані Лорак відреагувала на такі заяви: "Хочу сказати, що ніколи не надавала військової допомоги (ЗСУ – 24 Канал), що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати лише в рамках гуманітарної місії, чим я й займалася все життя". Крім того, вона зазначила, що "дорожить російськими шанувальниками", а про напад Росії на Україну мовчить, бо вважає себе музикантом, а не політиком.
- Пізніше жартівливий допис про "допомогу" артистки поширив блогер Антон Ходза. У коментарях до жартів долучився Сергій Притула.
- Водночас у травні минулого року мережу заполонили меми про "Фонд помсти Ані Лорак". 30 травня у Новій Москві стався вибух у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що причиною нібито міг стати БпЛА, який запустили українці. На кадрах з уламками можна було побачити наліпки, де було зазначено "Ані Лорак. Фонд помсти".
- Цікаво, що після скандальних мемів про "дрони Лорак" її концерти в Росії почали скасовувати.