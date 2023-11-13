Примітно, що цю версію виконує не хто інший, як сама Лорак, точніше, копія її голосу, майстерно створена технологіями штучного інтелекту. У композиції співачка проливає світло на реалії сучасності. Так, вона закликає громадян згуртуватися, допомагати ЗСУ та знищувати окупантів, передає 24 Канал.

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Ані Лорак "випустила" патріотичну пісню українською

Полонені зеки, синя шваль. Шойгу злито: не вернеться "МіГ". Бо колони нема ніде, на жаль. Львів, як марево, Київ – міф. Зупиняю "КамАЗи" й кораблі. Там, де в попелі ждуть тебе. Москалі... під безоднею небес,

– співають у приспіві.

У кліпі показано кадри, як зі старого кліпу виконавиці на оригінальну версію пісні, так і сучасні – зі знищенням ворожої техніки та російськими солдатами.

Цікаво, що на початку відео іронічно зазначено, що над створенням треку працювали Музичні сили України, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Сергій Стерненко та Ані Лорак.

Пісня "Самотні москалі": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

У коментарях під відео слухачі в захваті від треку.

"Дякуємо Каролінці за регулярні донати на дрони!";

"Супер. Дякую! Так влучно підібрали слова. Вже починаю вчити, буду підспівувати";

"Шедевр";

"Таким зіркам естради не гріх і пробачити всі політичні помилки";

"Невже Лорак перевзулася?";

"Агент Кароліна".

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