Примечательно, что эту версию исполняет не кто иной, как сама Лорак, вернее, невероятная копия ее голоса, искусно созданная технологиями искусственного интеллекта. В композиции певица проливает свет на реалии современности. Так, она призывает граждан помогать ВСУ и уничтожать оккупантов, передает 24 Канал.
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Ани Лорак "выпустила" патриотическую песню на украинском
Пленные зеки, синяя шваль. Шойгу слито: не вернется "МиГ". Потому что колонны нет нигде, к сожалению. Львов, как марево, Киев – миф. Останавливаю "КамАЗы" и корабли. Там, где в золе ждут тебя. Москали... под бездной небес,
– поют в припевке.
В клипе показаны кадры как из старого клипа исполнительницы на оригинальную версию песни, так и современные кадры с уничтожением вражеской техники и российскими солдатами.
Интересно, что в начале видео иронически отмечено, что над созданием трека работали Музыкальные силы Украины, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Сергей Стерненко и Ани Лорак.
Песня "Одинокие москали": смотрите видео онлайн
Реакция сети
В комментариях под видео слушатели в восторге от трека.
- "Спасибо Кароле за регулярные донаты на дроны!";
- "Супер. Спасибо! Так метко подобрали слова. Уже начинаю учить, буду подпевать";
- "Шедевр";
- "Таким звездам эстрады не грех и простить все политические ошибки";
- "Неужели Лорак переобулась?";
- "Агент Королина".
Как Ани Лорак "поддерживает" Украину: что известно
- В апреле 2022 года Сергей Стерненко в соцсетях заявил, что Ани Лорак пожертвовала 80 000 гривен на дроны для украинской армии. Он подчеркнул, что это вроде бы не шутка и певица уже не впервые поддерживает ВСУ донатами.
- Затем в Краснодаре, где исполнительница планировала провести концерт, мэр города выступил против этого. Евгений Наумов сказал, что артистка может передать заработанные с гастролей деньги на помощь украинской армии.
- Ани Лорак отреагировала на такие заявления: "Хочу сказать, что никогда не оказывала военную помощь (ВСУ – 24 Канал), что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем я и занималась всю жизнь". Кроме того, она отметила, что "дорожит российскими поклонниками", а о нападении России на Украину молчит, потому что считает себя музыкантом, а не политиком.
- Позже шутливый пост о "помощи" артистки распространил блогер Антон Ходза. В комментариях к шуткам присоединился Сергей Притула.
- В мае прошлого года сеть заполонили мемы о "Фонде мести Ани Лорак". 30 мая в Новой Москве произошел взрыв в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что причиной якобы мог стать БпЛА, запущенный украинцами. На кадрах с обломками можно было увидеть наклейки, где было указано "Ани Лорак. Фонд мести".
- Интересно, что после скандальных мемов о "дронах Лорак" ее концерты в России начали отменять.