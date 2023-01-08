Ані Лорак привітала з Різдвом кадрами з фільму, де знімалася з Кіркоровим, і розізлила українців

Підсанкційна співачка Ані Лорак згадала, як зіграла Оксану у "Вечорах на хуторі біля Диканьки". Вона привітала з Різдвом і поностальгувала за зйомками в Україні. Однак їй дорікнули за зраду.

Спочатку уривком різдвяного мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки" поділилася Ольга Сумська та назвала його "золотим часом українського телебачення". Слідом за нею це зробила Ані Лорак. Гастролерка опублікувала відео, на якому милувалася своєю вродою та співала хіт нульових "Я же говорила", написаний під фільм.

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Ані Лорак розізлила українців привітанням з Різдвом

З Різдвом! "Вечори на хуторі біля Диканьки" за мотивами повісті Гоголя. З теплотою згадую час, коли працювали над цим фільмом,

– підписала Ані Лорак російською мовою.

Якщо засліплені фани Ані Лорак звернули увагу на її танець з синьо-жовтим прапором під слова "я не половинка его, и не покорюсь никогда", то більшість українців написали, що втомилися від подібних натяків і вкотре прозвали зрадницею, яку на Батьківщині ніхто не чекає:

"Українці таке вже не дивляться";

"З того часу багато що змінилось, наприклад, ти зрадила Батьківщину";

"Ти все зіпсувала тим, що обрала далі";

"Так, гарні були часи, поки не перевзули тапки та не зрадили Україну та українців";

"Не буде в тебе більше таких часів. Слава Україні";

"Справжні українки співають для України, а не на рашку працюють. Всі податки, які сплачують, йдуть на ракети проти нашого народу";

"Окрім як на натяки та "посилання любові та світла" сміливості ні на що не вистачає! Батьківщина не пробачає зраду";

"Її ще хтось вважає українкою?".

До речі, у "Вечорах на хуторі біля Диканьки", зрежисованих українцем Семеном Горовим, з Ані Лорак знімалися зрадниця Таїсія Повалій, яка співала "Червону руту" на новорічному вогнику в Москві, Лоліта Мілявська та Філіп Кіркоров, які якраз на Різдво, 7 січня, загриміли під санкції в Україні.