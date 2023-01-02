Артистка, яка родом з Буковини, пожалілась на погану новорічну ніч, яку зустрів її брат в Україні. Він ховався у підвалі, проте не назвала, від чого саме, хоча українці чудово розуміють – рівно опівночі Росія атакувала столицю та інші міста України "Шахідами" та іншим озброєнням.

До слова "Нравіцца – не нравіцца, Росія розширяється" та інші безглуздя: за пропаганду взявся і Петросян

Минула ніч для мене — роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом в той час, як він ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб. Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який мав би стати святом. Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об’єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути – нашими родинами...

– написала Ані Лорак.

Що цікаво, свій допис вона вперше від 24 лютого звернулась українською мовою. Ймовірно, такий символічний жест вона вирішила зробити у новому 2023 році. Втім, українці не пройнялись співчуттям чи жалем до співачки, а навпаки – вкотре її засудили, що та замовчує війну і не називає речі своїми іменами. Серед них виступив ведучі Анатолій Анатоліч та Раміна Есхакзай, продюсер Олег Боднарчук, а також інші українці:

"Це була 311 ніч, коли люди ховаються і без пляшок. Хіба що можна твоїх друзів "колю" і "філю" на пляшку посадити. Попроси брата тобі її вислати", – Анатолій Анатоліч про Баскова та Кіркорова;

про Баскова та Кіркорова; "Кароліно, а чому ви досі не пишете, що Росія пішла з повномасштабною війною на Україну? Поки ви виступаєте в Москві, ваші близькі від атак ракет, які запускають росіяни. Ваша позиція така лицемірна, що навіть українська команда покинула вас в перші дні війни та покинула Москву. Наразі позиція того самого Соловьйова більш чесна. Мені соромно, що у нас з вами однаковий паспорт. Ви росіянка і за типом мислення, і за позицією, і повинні бути за паспортом", – Раміна про лицемірство Лорак;

про лицемірство Лорак; "А в чому "роздвоєність почуттів"? З одного боку брат потерпає від повітряної небезпеки з боку РФ, а з іншої – гроші з РФ у власній кишені?", – Олег Боднарчук ;

; "А чому він ховався в підвалі? Не від російських атак випадково?";

"А што за сітуация такая? Што случілась? Кто же там брата бомбит, єсть версіі? А то нівсьотакадназначна!";

"А хто бомбить брата в Україні?";

"Так, і що найцікавіше, Кароліна колись скаже хто ж насправді бомбить брата в Україні, чи так і буде вимахуватись?";

"На двох стільцях не всидіти! Ви зробили свій вибір! Залишайтесь у Росії!".



Ані Лорак згадала про брата в Україні, але не назвала винуватця обстрілів / Скриншот з інстаграму

Додамо, що у передноворічну ніч Ані Лорак написала в інстаграмі, що "Як було б чудово зібрати всю мою сім'ю разом знову. Мої найкращі побажання та любов кожному!". Втім, і там українці написали їй кілька "ласкавих" слів, що возз'єднатись можна легко, головне – визнати, хто є агресором, а хто жертвою війни.

Також у Новий рік ще одна співачка з України Таїсія Повалій розважала російську публіку на "Блакитному вогнику". Вона заспівала "Червону руту" українською мовою, поки на Україну здійснювався черговий терористичний напад.