Сначала отрывком рождественского мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" поделилась Ольга Сумская и назвала его "золотым временем украинского телевидения". Вслед за ней это сделала Ани Лорак. Гастролерша опубликовала видео, на котором любовалась своей красотой и пела хит нулевых "Я же говорила", написанный под фильм.
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Ани Лорак разозлила украинцев поздравлением с Рождеством
С Рождеством! "Вечера на хуторе близ Диканьки" по мотивам повести Гоголя. С теплотой вспоминаю время, когда работали над этим фильмом,
– подписала Ани Лорак на русском языке.
Если ослепленные фаны Ани Лорак обратили внимание на ее танец с сине-желтым флагом под слова "я не половинка его, и не покорюсь никогда", то большинство украинцев написали, что устали от подобных намеков и в который раз прозвали предательницей, которую на Родине никто не ждет:
- "Украинцы такое уже не смотрят";
- "С тех пор многое изменилось, например, ты предала Родину";
- "Ты все испортила тем, что выбрала дальше";
- "Да, хорошие были времена, пока не переобули тапки и не предали Украину и украинцев";
- "Не будет у тебя больше таких времен. Слава Украине";
- "Настоящие украинки поют для Украины, а не на рашку работают. Все уплачиваемые налоги идут на ракеты против нашего народа";
- "Кроме как на намеки и "ссылки любви и света" смелости ни на что не хватает! Родина не прощает предательство";
- "Ее еще кто-то считает украинкой?"
Кстати, в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", срежиссированных украинцем Семеном Горовым, с Ани Лорак снималась предательница Таисия Повалий, которая пела "Червону руту" на новогоднем огоньке в Москве, Лолита Милявская и Филипп Киркоров, которые как раз на Рождество, 7 января, загремели под санкции в Украине.