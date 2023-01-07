Санкції проти одіозних артистів передбачають блокування активів та заборону на виведення капіталу за межі України. Також "зірки" зі списку не зможуть брати участі у процесах приватизації та втратять державні нагороди.

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Хто опинився у списку санкцій

Також у списку санкцій опинилися: Іріна Аллєгрова, Жанна Бадоєва, Ларіса Доліна, Стас П'єха, Лоліта Мілявская, Анна Нєтрєбко, Вікторія Дайнеко та інші одіозні представники російського шоубізу.