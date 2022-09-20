Після 6 місяців мовчання: Ані Лорак повернулася в соцмережі – реакція українців
Джерело:фейсбук Ані Лорак
Гастролерка Ані Лорак понад 6 місяців війни мовчала, зникла з соціальних мереж та ігнорувала українців. Тепер артистка повернулася в мережу, чим викликала емоційну реакцію. Що земляки пишуть зрадниці – читайте далі.
Нещодавно стало відомо, що задля виступів за кордоном Лорак назвала себе "найтитулованішою співачкою України". Вона не соромиться користуватися ставленням європейців до війни. Схоже, що в росії такого заробітку, як колись, вже немає і зрадниця вирішила вирушити далі. Однак вкотре не подумала про те, що українці такого ставлення не пробачать.
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Запланований тур Лорак не залишився без уваги й викликав хвилю протестів. Деякі концерти вже скасували. Та артистка не збирається зупиняться. Вона вкотре пробила дно, повернувшись у соцмережі. Раніше вона називала себе "пташкою, яка дарує музику без кордонів", а тепер ця пташка заявила, що "співає, поки її пісні торкаються душі".
Я закриваю очі та думками обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце наповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена – моє життя. Я можу жити, коли дихаю з вами одним повітрям. Я співаю, поки мої пісні торкаються вашої душі,
– написала зрадниця.
Примітно те, що допис Лорак російською мовою, а коментарі в інстаграмі вона приховала. Однак у фейсбуці українці не соромляться казати гастролерці все, що думають про неї.
- "Ти закрила свої очі на Україну та український народ! Все інше не має жодного значення!"
- "Ви лицемірна та корислива людина! У вас є голос, але ніколи не було розуму! Ваше серце переповнене любов'ю тільки до грошей! За гроші ви готові стрибати перед вбивцями! Ви проміняли на гроші все:батьківщину, батьків, рідних, друзів, народ, який вас любив!"
- "Люби собі, на здоров'я, і співай! Вся росія біля твоїх ніг. Все, що ти могла, вже зробила. Насолоджуйся життям і не повертайся в Україну!"
- "Співай для діда бункерського, ти до нього втікала!"
- "Твої пісні більше не торкаються душі!"