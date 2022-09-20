Нещодавно стало відомо, що задля виступів за кордоном Лорак назвала себе "найтитулованішою співачкою України". Вона не соромиться користуватися ставленням європейців до війни. Схоже, що в росії такого заробітку, як колись, вже немає і зрадниця вирішила вирушити далі. Однак вкотре не подумала про те, що українці такого ставлення не пробачать.

Вас може зацікавити Тур Ані Лорак викликав хвилю протесту у Німеччині: у Празі вже скасували концерт

Запланований тур Лорак не залишився без уваги й викликав хвилю протестів. Деякі концерти вже скасували. Та артистка не збирається зупиняться. Вона вкотре пробила дно, повернувшись у соцмережі. Раніше вона називала себе "пташкою, яка дарує музику без кордонів", а тепер ця пташка заявила, що "співає, поки її пісні торкаються душі".

Я закриваю очі та думками обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце наповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена – моє життя. Я можу жити, коли дихаю з вами одним повітрям. Я співаю, поки мої пісні торкаються вашої душі,

– написала зрадниця.

Примітно те, що допис Лорак російською мовою, а коментарі в інстаграмі вона приховала. Однак у фейсбуці українці не соромляться казати гастролерці все, що думають про неї.

"Ти закрила свої очі на Україну та український народ! Все інше не має жодного значення!"

"Ви лицемірна та корислива людина! У вас є голос, але ніколи не було розуму! Ваше серце переповнене любов'ю тільки до грошей! За гроші ви готові стрибати перед вбивцями! Ви проміняли на гроші все:батьківщину, батьків, рідних, друзів, народ, який вас любив!"

"Люби собі, на здоров'я, і співай! Вся росія біля твоїх ніг. Все, що ти могла, вже зробила. Насолоджуйся життям і не повертайся в Україну!"

"Співай для діда бункерського, ти до нього втікала!"

"Твої пісні більше не торкаються душі!"

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що ще двоє українців виявилися зрадниками. Ведучий Вадим Абрамов, який замінив Ольгу Фреймут у програмі "Ревізор", зараз працює на пропагандистському каналі. А співачка та акторка Ірина Мохова заявила, що "шалено любить росію".