Ревіла від розпачу, – зрадниця Лорак поскаржилась, що нападки українців довели її до сліз
Зрадниця Ані Лорак продовжує будувати кар'єру в Росії та розважати громадян країни-агресора. Днями вона у ефірі пожалілась, що українці довели її до сліз через жарти про допомогу ЗСУ.
Флешмоби з подякою Ані Лорак за дрони завдали чимало клопоту зрадниці в Росії. Її мало не виперли з шоу на пропагандистському телебаченні, де зрадниця вирішила заробити рублів.
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Ані Лорак плаче через українців
Артистка 23 вересня з'явилась в ефірі на російському телебаченні, передає 24 Канал. Там її запитали, як зірка реагувала на хейт. Але з приводу чого – ведучий вирішив змовчати.
Я жива людина, не буду приховувати. Ревіла від розпачу та несправедливості. Мені було дуже складно, тому що я теж людина, а насамперед жінка і мене сильно ранить, коли це необґрунтовано,
– поскаржилась Ані Лорак.
Та зрадниця почала додавати, що її начебто підтримує сім'я, її мама та донька. Ані Лорак заявила, що на її концерті був аншлаг, а росіяни просять виступити в інших містах. Співачка й справді продовжує розважати громадян країни-терориста, заплющуючи очі на постійні обстріли міст, де вона виросла, навчалась і здобула популярність.
Як українці завдали клопоту зрадниці
- Кілька місяців тому Москву атакували безпілотники, про що заявили пропагандисти. На деяких з БпЛА помітили цікаві наліпки з написом "Ані Лорак. Фонд помсти". Блогери активно дякували їй за допомогу, а в мережі проходили цілі флешмоби.
- Після безлічі мемів про "дрони Ані Лорак" у Росії скасували концерт артистки, що мав бути у Ростові-на-Дону влітку цього року. Тоді пояснили, що у місті не хочуть бачити артистів, які не підтримують війну Росії проти України. Пізніше під ризиком опинився і великий виступ зрадниці в Москві до її дня народження.
- Окрім того, голова федерального проєкту з безпеки Віталій Бородін звернувся до губернатора Підмосков'я з вимогою скасувати концерт та "вжити заходів". Ані Лорак була змушена виправдовуватися й казати, що "нікому не надавала військову допомогу".
- Бородін з'явився у тому самому ефірі, де плакалась Лорак, та заявив, що співачка пройшла перевірку – претензій у контрольних органів немає. Та все одно очевидно, що зрадниця не потрібна ні в Україні, ні в Росїі.