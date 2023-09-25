Флешмобы с благодарностью Ани Лорак за дроны доставили немало хлопот предательнице в России. Ее чуть не выперли из шоу на пропагандистском телевидении, где изменница решила заработать рублей.

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Ани Лорак плачет по украинцам

Артистка 23 сентября появилась в эфире на российском телевидении, передает 24 Канал. Там ее спросили, как звезда реагировала на хейт. Но по поводу чего – ведущий решил смолчать.

Я живой человек, не скрываю. Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а прежде всего женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно,

– пожаловалась Ани Лорак.

Но предательница начала добавлять, что ее вроде бы поддерживает семья, ее мама и дочь. Ани Лорак заявила, что на ее концерте был аншлаг, а россияне просят выступить в других городах. Певица действительно продолжает развлекать граждан страны-террориста, закрывая глаза на постоянные обстрелы городов, где она выросла, училась и обрела популярность.

Как украинцы доставили хлопот предательнице