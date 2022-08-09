Про це повідомляють російські ЗМІ. Вони припускають, що таке рішення прийняли через "критичні висловлювання на адресу спецоперації". Хоча Ані Лорак замовчує війну в Україні та продовжує жити й працювати в росії.
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У росії Лорак вважають зрадницею
Тепер вона зрадниця не лише в Україні, а й в росії. Концерт артистки, який був запланований у Новосибірську на 25 листопада, скасували.
Наразі незрозуміло, чому в росії Лорак називають зрадницею, адже вона лише на початку повномасштабного вторгнення закликала припинити "вбивчу, руйнівну, безглузду" війну. Але й тоді не зазначила, кому адресовано це повідомлення.
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Нагадаємо, на початку березня Лорак готувалася до великого гастрольного туру росією. Тоді були оприлюднені міста, в які артистка планувала приїхати навесні. Однак згодом вона скасувала заплановані концерти в країні-агресорці. Натомість оголосила, що виступить в Німеччині та Чехії. У європейські міста виконавиця все-таки приїде, але невідомо, хто прийде слухати її та чим все закінчиться, адже в Європі також не люблять зрадників.
Ані Лорак та росія
- Після повномасштабного вторгнення Ані Лорак зникла з публічного простору. Вона видалила сторінку в інстаграмі, не з'являлася на телебаченні.
- Наприкінці червня в ефірі російського телеканалу показали розважальну програму "Де логіка?" з Ані Лорак. Випуск програми був знятий ще 20 лютого, однак вийшов в ефір лише через кілька місяців.
- Через декілька днів Лорак засвітилася на дні народження сина Філіпа Кіркорова. Там артистка відпочивала в компанії прихильників путіна, армія якого щодня закидає Україну ракетами. На святі були: дружина речника путіна дмитра пєскова – Тетяна Навка, Йосиф Пригожин і Григорій Лепс. Крім Ані Лорак, зі зрадниць України ще були Валерія та Анна Асті з дуету Artik & Asti.