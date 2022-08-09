Про це повідомляють російські ЗМІ. Вони припускають, що таке рішення прийняли через "критичні висловлювання на адресу спецоперації". Хоча Ані Лорак замовчує війну в Україні та продовжує жити й працювати в росії.

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У росії Лорак вважають зрадницею

Тепер вона зрадниця не лише в Україні, а й в росії. Концерт артистки, який був запланований у Новосибірську на 25 листопада, скасували.

Наразі незрозуміло, чому в росії Лорак називають зрадницею, адже вона лише на початку повномасштабного вторгнення закликала припинити "вбивчу, руйнівну, безглузду" війну. Але й тоді не зазначила, кому адресовано це повідомлення.

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Нагадаємо, на початку березня Лорак готувалася до великого гастрольного туру росією. Тоді були оприлюднені міста, в які артистка планувала приїхати навесні. Однак згодом вона скасувала заплановані концерти в країні-агресорці. Натомість оголосила, що виступить в Німеччині та Чехії. У європейські міста виконавиця все-таки приїде, але невідомо, хто прийде слухати її та чим все закінчиться, адже в Європі також не люблять зрадників.