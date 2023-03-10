Співачка обурила фанатів під час привітання з Міжнародним жіночим днем. У пості вона написала, що зараз важливо об'єднатися, щоб протистояти труднощам.

До теми "Гнида і гниль": Ані Лорак недолуго вибачилася у Прощену неділю

Лорак розмістила публікацію в Інстаграмі, заявивши, що жінки сильніші, коли підтримують один одного у скрутні часи.

У нас усіх є свої унікальні шляхи, але ми об'єднані спільною метою створення кращого світу для себе та майбутніх поколінь,

– написала артистка.

Шанувальники поцікавилися у неї, про які труднощі йдеться і на чиєму вона боці у війні, проте Ані Лорак не відповіла.

Як українці відреагували на заяву Ані Лорак

Підписників цей пост розлютив. Вони зазначили, що співачка написала пост російською мовою та піклується про долю Росії, яка "переживає важкий період" через війну. Українці залишили безліч коментарів під роздумами співачки:

"А сьогодні Росія запустила ракети в Україну, де ти народилася і знову вбила людей.. Я не можу зрозуміти, як ти там можеш знаходитися? Сама думка огидна".

"На рідній мові вже не пишеться?"

"Об'єднання, сестринство, протистояння труднощам. Можна поцікавитися, до кого це звернення? Просто цікаво. Ви ж перебуваєте в Росії. Я так розумію, це звернення до росіян?",

"На батьківщину не хочеться?",

"Хочеш кращого світу? З ракетами над головою? Чому про це мовчиш?".

"Захоплювався раніше цією жінкою, а тепер тільки жалість",

"А я то думаю, чому у мене таке відчуття, ніби мене зрадила старша сестра, бо відчуваю сум, а в голові розумію, що зрадила і покинула нас співачка, яку я із дитинства так любила".

"Нема у нас свята! Буде перемога, буде Україна вільна – тоді настане свято. Україна – понад усе".

До слова, ​​нещодавно українці бурхливо відреагували на недолугі вибачення Ані Лорак, яка називає війну "хаосом". Їй нагадали, що відмитися не вдасться, бо таку зраду Батьківщина не пробачить ніколи.

Цікаво, що у листопаді Ані Лорак пояснювала, що мовчить про війну, бо "не хоче бути використаною ніким". У той самий час гастролерка жалілася, що в новорічну ніч її брат "ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб".