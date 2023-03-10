Певица возмутила фанатов во время поздравления с Международным женским днем. В посте она написала, что сейчас важно объединиться, чтобы противостоять трудностям.

К теме "Гнида и гниль": Ани Лорак бестолково извинилась в Прощенное воскресенье

Лорак разместила публикацию в Инстаграмме, заявив, что женщины сильнее, когда поддерживают друг друга в трудные времена.

У нас всех есть свои уникальные пути, но мы объединены общей целью создания лучшего мира для себя и будущих поколений,

– написала артистка.

Поклонники поинтересовались у нее, о каких трудностях идет речь и на чьей она стороне в войне, однако Ани Лорак не ответила.

Как украинцы отреагировали на заявление Ани Лорак

Подписчиков этот пост разозлил. Они отметили, что певица написала пост на русском языке и заботится о судьбе России, которая "переживает тяжелый период" из-за войны. Украинцы оставили множество комментариев под размышлениями певицы:

"А сегодня Россия запустила ракеты в Украину, где ты родилась и снова убила людей.. Я не могу понять, как ты там можешь находиться? Сама мысль отвратительна".

"На родном языке уже не пишется?"

"Объединение, сестринство, противостояние трудностям. Можно поинтересоваться, к кому это обращение? Просто интересно. Вы же находитесь в России. Я так понимаю, это обращение к россиянам?",

"На родину не хочется?",

"Хочешь лучшего мира? С ракетами над головой? Почему об этом молчишь?"

"Увлекался раньше этой женщиной, а теперь только жалость",

"А я то думаю, почему у меня такое ощущение, будто меня изменила старшая сестра, потому что чувствую грусть, а в голове понимаю, что изменила и покинула нас певица, которую я с детства так любила".

"Нет у нас праздника! Будет победа, будет Украина свободна – тогда наступит праздник. Украина – превыше всего".

К слову, недавно украинцы бурно отреагировали на бестолковые извинения Ани Лорак, которая называет войну "хаосом". Ей напомнили, что отмыться не удастся, потому что такое предательство Родина не простит никогда.

Интересно, что в ноябре Ани Лорак объясняла, что молчит о войне, потому что "не хочет быть использованной никем". В то же время гастролерша жаловалась, что в новогоднюю ночь ее брат "прятался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб".