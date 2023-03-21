На початку повномасштабного вторгнення рух "Чесно" створив "Реєстр держZрадників", куди увійшли політики, медійники, правоохоронці, зірки та представники інших сфер, які обрали бік терору. У цьому списку одна з найпопулярніших – Ані Лорак.

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Ані Лорак на третьому місці за популярністю

Рух "Чесно" повідомив, що за рік існування реєстру його відвідало близько 1,6 мільйона людей. Рейтинг пошукових запитів очолив боксер Василь Ломаченко, друге місце – за футболістом Анатолієм Тимощуком. Тоді як на третьому – Ані Лорак.

У русі вказують, що ще після початку війни на Донбасі Ані Лорак не розірвала зв'язки з Росією і планувала виступи в анексованому Криму. Після 24 лютого 2022 року співачка писала українською про те, що чула звуки вибухів під час розмови з братом, але не уточнила, що було причиною цих вибухів. За понад рік повномасштабного вторгнення Лорак не назвала Росію агресором, замовчуючи геноцид в Україні.



Зірки-держзрадники / Фото "Чесно"

Окрім Ані Лорак, рух "Чесно" уніс до держзрадників-артистів таких зірок:

Жанну Бадоєву,

Лоліту Мілявську,

Олександра Панайотова,

Джигана,

Регіну Тодоренко,

Анну Сєдокову та інших.

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Артистка все частіше публікує дописи, де натякає на Україну чи згадує про неї, але робить це вкрай недолуго й дивно, за що щоразу отримує добрячу порцію критики.