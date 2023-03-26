У лаконічній сукні: Анджеліну Джолі помітили на зустрічі з відомим мільярдером

Голлівудську акторку Анджеліна Джолі зловили папараці в Каліфорнії разом з відомим мільярдером. Компанію зірці склав 44-річний еколог та спадкоємець сім'ї банкірів Девід Маєр де Ротшильд.

Пара зустрілася за ланчем у ресторані Nobu у Каліфорнії. Розмовляли Анджеліна та Девід близько чотирьох годин. І коли вже виходили з закладу, їх заскочили папараці.

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Для виходу акторка обрала лаконічну чорну сукню максі з вирізами на талії та туфлі на підборах.



Анджеліну Джолі помітили з Девідом Маєром де Ротшильдом / Фото Page Six

Однак, зазначимо, що зустріч була, швидше за все, ділового характеру. Подейкують, що Анджеліна та Девід обговорювали новий проєкт, пов'язаний з екологією.



Анджеліну Джолі помітили з Девідом Маєром де Ротшильдом / Фото Page Six

Нагадаємо, що минулого року голлівудська акторка несподівано завітала в Україну. Спершу її помітили в одній з кав'ярень Львова. Згодом знаменитість вирушила на залізничний вокзал, де зустріла потяг з переселенцями й поговорила з мешканцями міста.

Анджеліна Джолі відвідала також школу-інтернат. Під час повітряної тривоги зірка разом з людьми побігла у місце, яке вказали їй волонтери. 1 травня Джолі також поїхала в Борислав, де спілкувалася з дітьми-переселенцями.