Пара встретилась за ланчем в ресторане Nobu в Калифорнии. Беседовали Анджелина и Дэвид около четырех часов. И когда уже выходили из заведения, их заскочили папарацци.

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Для выхода актриса выбрала лаконичное черное платье макси с вырезами на талии и туфли на каблуке.



Анджелину Джоли заметили с Дэвидом Майером де Ротшильдом / Фото Page Six

Однако отметим, что встреча была, скорее всего, делового характера. Говорят, что Анджелина и Дэвид обсуждали новый проект, связанный с экологией.



Анджелину Джоли заметили с Дэвидом Майером де Ротшильдом / Фото Page Six

Напомним, что в прошлом году голливудская актриса неожиданно посетила Украину. Сначала ее заметили в одной из кофеен Львова. Затем знаменитость отправилась на железнодорожный вокзал, где встретила поезд с переселенцами и поговорила с жителями города.

Анджелина Джоли посетила также школу-интернат. Во время воздушной тревоги звезда вместе с людьми побежала в место, указанное ей волонтерами. 1 мая Джоли также уехала в Борислав, где общалась с детьми-переселенцами