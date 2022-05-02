Анджеліна Джолі про свій візит до Львова: "Пишаюся стійкістю і мужністю українського народу"

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі днями несподівано приїхала до Львова, де зустрілася з переселенцями. Поспілкувавшись з українцями, акторка заявила, що пишається стійкістю та мужністю нашого народу.

30 квітня стало відомо, що Анджеліна Джолі приїхала в Україну, а саме до Львова. Там акторку побачили в одній з кав'ярень. Зірка Голлівуду була дуже люб'язною з присутніми.

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Анджеліна Джолі про візит в Україну

Спершу ЗМІ писали, що Джолі приїхала на захід України, оскільки вже понад 19 років є послом доброї волі ООН, однак потім стало відомо, що ця поїздка була власною ініціативою зірки.

Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність та гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей,

– сказала Анджеліна Джолі.

Анджеліна поспілкувалася з дітьми, які були вимушені покинути рідні домівки, залишити все та поїхати на захід України. Акторка почула історії людей, чиї життя зруйнувала Росія.

Поїздка Анджеліни Джолі до Львова