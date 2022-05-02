30 апреля стало известно, что Анджелина Джоли приехала в Украину, а именно во Львов. Там актрису увидели в одном из кафе. Звезда Голливуда была очень любезна с собравшимися.

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Анджелина Джоли о визите в Украину

Сначала СМИ писали, что Джоли приехала на запад Украины, поскольку уже более 19 лет является послом доброй воли ООН, однако потом стало известно, что эта поездка была собственной инициативой звезды.

Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война имеет на целое поколение украинских детей,

– сказала Анджелина Джоли.

Анджелина пообщалась с детьми, вынужденными покинуть родные дома, оставить все и поехать на запад Украины. Актриса услышала истории людей, чьи жизни разрушила Россия.

Поездка Анджелины Джоли во Львов