Відома американська акторка понад 20 років працювала в ООН. Близько 10 років вона обіймала посаду спеціальної посланниці ООН у справах біженців.

До слова Джолі, Пенн, Стіллер, Шрайбер, Честейн: які голлівудські зірки відвідали Україну під час війни

Анджеліна Джолі йде з посади посла ООН у справах біженців

Знаменитість повідомила, що хоче змінити спосіб своєї роботи, тобто не відрікається від своєї місії. Тепер Анджеліна Джолі хоче займатися глобальними потоками біженців з Сирії та інших країн. Акторка також виступає проти указу Трампа, який хотів обмежити в'їзд біженців до США, зокрема з країн з мусульманською більшістю.

Після 20 років роботи в системі ООН я відчуваю, що мені час працювати по-іншому, безпосередньо взаємодіяти з біженцями та місцевими організаціями й підтримувати їхню пропаганду рішень,

– сказала акторка.

"У той час, коли світ стикається зі складними, багатогранними та взаємопов'язаними кризами, вона планує взаємодіяти з ширшим колом учасників із ширшого кола гуманітарних питань, а також безпосередньо працювати з місцевими організаціями", – повідомили в заяві ООН.

Анджеліна Джолі з 2001 року працювала з УВКБ ООН із 2001 року. Вона здійснила 60 польових місій, у рамках яких зустрічалася з біженцями.

"Після тривалої та успішної співпраці з УВКБ ООН я ціную її бажання змінити своє зобов'язання та хочу підтримати її рішення. Я знаю, що справа біженців залишиться близькою її серцю, і я впевнений, що вона виявить таку ж пристрасть і увагу до ширшого гуманітарного портфоліо. Я сподіваюся на нашу подальшу дружбу", – сказав Верховний комісар ООН Філіпі Ґранді.

Як Джолі була в Україні

30 квітня голлівудська акторка несподівано завітала в Україну. Спершу її помітили в одній з кав'ярень Львова. Згодом знаменитість вирушила на залізничний вокзал, де зустріла потяг з переселенцями й поговорила з мешканцями міста. Також вона поспілкувалась з волонтерами.

Анджеліна Джолі побувала в одному з медзакладів, де побесідувала з дітьми, що постраждали від ракетного удару на Краматорськ. Відвідала також школу-інтернат. Під час повітряної тривоги зірка разом з людьми побігла у місце, яке вказали їй волонтери. 1 травня Джолі також поїхала в Борислав, де спілкувалася з дітьми-переселенцями.