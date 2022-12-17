Известная американская актриса более 20 лет работала в ООН. Около 10 лет она занимала должность специального посланника ООН по делам беженцев.

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Анджелина Джоли уходит с должности посла ООН по делам беженцев

Знаменитость сообщила, что хочет изменить способ своей работы, то есть не отрекается от своей миссии. Теперь Анджелина Джоли хочет заниматься глобальными потоками беженцев из Сирии и других стран. Актриса также выступает против указа Трампа, который хотел ограничить въезд беженцев в США, в частности, из стран с мусульманским большинством.

После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что мне пора работать по-другому, непосредственно взаимодействовать с беженцами и местными организациями и поддерживать их пропаганду решений,

– сказала актриса.

"В то время, когда мир сталкивается со сложными, многогранными и взаимосвязанными кризисами, она планирует взаимодействовать с более широким кругом участников по более широкому кругу гуманитарных вопросов, а также непосредственно работать с местными организациями", – сообщили в заявлении ООН.

Анджелина Джоли с 2001 года работала с УВКБ ООН с 2001 года. Она провела 60 полевых миссий, в рамках которых встречалась с беженцами.

"После длительного и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю ее желание изменить свое обязательство и хочу поддержать его решение. Я знаю, что дело беженцев останется близким его сердцу, и я уверен, что она проявит такую же страсть и внимание к более широкому гуманитарному портфолио. Я надеюсь на нашу дальнейшую дружбу", – сказал Верховный комиссар ООН Филиппе Гранди.

Как Джоли была в Украине

30 апреля голливудская актриса неожиданно посетила Украину. Сначала ее заметили в одной из кофеен Львова. Затем знаменитость отправилась на железнодорожный вокзал, где встретила поезд с переселенцами и поговорила с жителями города. Также она пообщалась с волонтерами.

Анджелина Джоли побывала в одном из медучреждений, где побеседовала с детьми, пострадавшими от ракетного удара на Краматорск. Посетила также школу-интернат. Во время воздушной тревоги звезда вместе с людьми побежала в место, указанное ей волонтерами. 1 мая Джоли также уехала в Борислав, где общалась с детьми-переселенцами.