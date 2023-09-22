Над Андрієм Щегелем відбулося перше судове засідання: яке рішення чекає коміка-втікача
Джерело:"Детектор медіа"
Засновник компанії Comedy Space Сергій Чудаєв подав у суд на коміка-втікача Андрія Щегеля. Днями відбулося перше і не останнє судове засідання.
Гуморист Андрій Щегель обманом виїхав з України через компанію Comedy Space. Через порушені умови контракту та репутаційні збитки засновник компанії Сергій Чудаєв вимагає у коміка один мільйон гривень компенсації.
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Відбулось перше засідання суду
5 вересня відбулося перше засідання суду, наступне відбудеться через місяць. Тоді буде ухвалене рішення щодо компенсації. За словами Сергія Чудаєва, Андрій Щегель стежить за перебігом справи: до залу прийшов його представник та батьки гумориста, які намагались "хитрувати".
Йшлося зокрема про те, що при укладанні зі мною контракту Щегель у додатку до нього вказав своє ім’я та по батькові із помилкою. Сторона Щегеля намагалася використати це на свою користь, однак в результаті ця обставина була розтлумачена як доказ того, що його втеча з України була запланованою дією,
– розповів засновник Comedy Space.
Сергій Чудаєв повідомив, що за його інформацією, Андрій Щегель перебуває у місті Далласі в США, де "намагається виставити себе жертвою". Комік хоче використати судовий процес як підставу на дозвіл проживання у Штатах.
Сергій Чудаєв у залі суду / Фото з його інстаграму
Що відомо про скандал навколо Щегеля
- Навесні у мережі набуло розголосу інтерв'ю Андрія Щегеля Роману Скрипіну. Стендап-комік заявив, що втік у Туреччину після того, як отримав три повістки. Він назвав себе вільною людиною. Найбільше обурювали його слова про захисників: "це вибір хлопців – гинути".
- Пізніше Андрій Щегель поскаржився на погрози в його бік та попросив вибачення за свої слова про військових. "Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини – гинути на війні, адже українці свідомо обирають країну і мають бажання боротися за неї", – виправдовувався комік. Після цього та кількох інших інцидентів Мінкульт заявив, що посилить правила виїзду за кордон.
- Через місяць стало відомо, що засновник продюсерського центру Comedy Space Сергій Чудаєв подає на коміка до суду. Він уклав з гумористом контракт про концерти в Ірландії та Польщі, компанія отримала дозволи на виїзд від Мінкульту. Щегель мав повернутися, але залишився за кордоном. Сергій Чудаєв повідомив МКІП про те, що сталося. Та справа набула публічності вже після скандального інтерв'ю.