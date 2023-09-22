Гуморист Андрій Щегель обманом виїхав з України через компанію Comedy Space. Через порушені умови контракту та репутаційні збитки засновник компанії Сергій Чудаєв вимагає у коміка один мільйон гривень компенсації.

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Відбулось перше засідання суду

5 вересня відбулося перше засідання суду, наступне відбудеться через місяць. Тоді буде ухвалене рішення щодо компенсації. За словами Сергія Чудаєва, Андрій Щегель стежить за перебігом справи: до залу прийшов його представник та батьки гумориста, які намагались "хитрувати".

Йшлося зокрема про те, що при укладанні зі мною контракту Щегель у додатку до нього вказав своє ім’я та по батькові із помилкою. Сторона Щегеля намагалася використати це на свою користь, однак в результаті ця обставина була розтлумачена як доказ того, що його втеча з України була запланованою дією,

– розповів засновник Comedy Space.

Сергій Чудаєв повідомив, що за його інформацією, Андрій Щегель перебуває у місті Далласі в США, де "намагається виставити себе жертвою". Комік хоче використати судовий процес як підставу на дозвіл проживання у Штатах.



Сергій Чудаєв у залі суду / Фото з його інстаграму

Що відомо про скандал навколо Щегеля