Дружина знаменитого актора Джорджа Клуні відвідала штаб-квартиру ООН 27 квітня та виголосила дуже емоційну промову на підтримку України. Вона та кілька інших ключових постатей на засіданні ООН підштовхнули країни до дій, аби зібрати якнайбільше доказів військових злочинів в Україні.

До слова Амаль Клуні допомагатиме українцям, які постраждали від воєнних злочинів Росії

У своїй промові Амаль назвала війну "бійнею у серці Європи". Адвокат також розкритикувала політиків, які "закликають до правосуддя, але не підтримують його".

Я боюся, що ви будете зайняті і відвернені, і що з кожним днем ​​війна трохи менше висвітлюватиметься, і люди стануть трохи байдужішими до неї. І що Україна залишиться одна у переслідуванні винних у цих злочинах. Ми не можемо цього допустити,

– заявила Амаль.

Вона також згадала про зґвалтування та розстріли росіянами мирних людей на окупованих територіях.

"Агресивна війна Путіна настільки обурлива, що навіть після неодноразових попереджень з боку США українці не могли повірити, що це може статися", – додала Клуні.

"І я ще читаю заголовки новин, але не розумію, як їх усвідомити. Невже тисячі дітей насильно депортують до Росії? Чи може бути так, що дівчаток-підлітків ґвалтують на вулиці на очах їхньої родини та сусідів? Що справді бомбили будівлю, на якій було написано "діти", і мирних жителів сьогодні у Маріуполі систематично катують та морять голодом? На жаль, відповідь позитивна", – підсумувала жінка.