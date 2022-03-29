Амаль Клуні працюватиме у робочій групі разом з іншими юристами та науковцями на безоплатній основі.

Детальніше про групу В Україні створили міжнародну групу, яка допомагатиме постраждалим від воєнних злочинів Росії

До складу робочої групи (legal Task Force) увійшла не лише Амаль Клуні, а й інші провідні світові юристи із прав людини:

Королівський радник Річард Гермер;

Королівський радник Тім Отті;

Філіппа Вебб;

Баронеса Хелена Кеннеді, яка очолює Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів;

Лорд Нойбергер – колишній Голова Верховного суду Сполученого Королівства.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вдячна Амаль та іншим членам команди за підтримку України. Вона переконана, що їхня допомога та рекомендації "будуть безцінним внеском у процес забезпечення правосуддя для українських жертв та відбудови нашої держави".