Артист дав нове інтерв'ю, де розповів, як ставиться до чоловіків, які замість того, щоб боронити Україну, втікають за кордон. Хливнюк також розповідав, чому не вважає себе героєм та чи вбивав росіян на фронті.

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На питання, як потім ці чоловіки будуть повертатися після війни, Хливнюк відповів, що це не його проблема, він не має думати про це.

Ті, хто хочуть втекти, – тікайте. Якщо у вас немає внутрішніх сил, вам страшно і ви не можете це побороти, втікайте. Що тут сказати?,

– заявив артист.

Лідер "Бумбоксу" наголосив, що в його житті більшість людей, які змогли побороти свій страх.

"Тому мені важко уявити, як можна полізти в багажник, щоб жінка тебе перевезла в Польщу, або поїхати за кордон нібито збирати кошти на ЗСУ, але втекти. Для мене це набагато гірше, ніж отримати поранення чи травму", – відповів Хливнюк.

На його думку, ці люди – злочинці.

На жаль, доводиться це констатувати. Бо в країні війна, є воєнний стан та закон, який каже, що чоловіки призовного віку мають бути готові піти у військо і захищати свої території, батьків, жінок, своє життя, врешті-решт,

– підсумував співак.

Дивіться повне інтерв’ю з Андрієм Хливнюком: відео

До слова, українські добровольці, які виборюють свободу на фронті, є й серед відомих зірок та медійних персон. Читайте у добірці про чоловіків, які не чекали на повістку, щоб одягнути військову форму, а самі вирушили до лав ЗСУ.