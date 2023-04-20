Артист дал новое интервью, где рассказал, как относится к мужчинам, которые вместо того, чтобы защищать Украину, бегут за границу. Хлывнюк также рассказывал, почему не считает себя героем и убивал ли россиян на фронте.

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На вопрос, как потом эти мужчины будут возвращаться после войны, Хливнюк ответил, что это не его проблема, он не должен думать об этом.

Те, кто хотят убежать, – бегите. Если у вас нет внутренних сил, вам страшно и вы не можете это побороть, бегите. Что тут сказать?

– заявил артист.

Лидер "Бумбокса" подчеркнул, что в его жизни большинство людей, которые смогли побороть свой страх.

"Поэтому мне трудно представить, как можно полезть в багажник, чтобы женщина тебя перевезла в Польшу, или уехать за границу якобы собирать средства на ВСУ, но убежать". Для меня это гораздо хуже, чем получить ранение или травму", – ответил Хливнюк.

По его мнению, эти люди – преступники.

К сожалению, приходится это констатировать. Ибо в стране война, есть военное положение и закон, который говорит, что мужчины призывного возраста должны быть готовы пойти в армию и защищать свои территории, родителей, женщин, свою жизнь, в конце концов,

– подытожил певец.

Смотрите полное интервью с Андреем Хливнюком: видео

К слову, украинские добровольцы, борющиеся за свободу на фронте, есть и среди известных звезд и медийных персон. Читайте в подборке о мужчинах, которые не ждали повестки, чтобы одеть военную форму, а сами отправились в ряды ВСУ.