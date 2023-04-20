Тепер артист дав інтерв'ю, в якому пояснив детальніше, які його завдання на фронті та кого з військових він вважає супергероями. Раніше лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя також пригадував досвід на передовій.

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Чому Хливнюк не вважає себе героєм

Андрій Хливнюк вже неодноразово заявляв, що йому соромно за те, що з нього роблять супергероя. Він наголошує, що не є героєм. На його думку, супергерої на війні – це піхота та артилерія, а не аеророзвідка тощо.

"Весь жах війни бере на себе піхота ЗСУ, а не спецпризначенці, які теж роблять важливу роботу", – відповів артист.

Чим займається на фронті

Андрій Хливнюк розповів, які має завдання зараз на фронті. Зараз він – пілот ударного дрону українського виробництва, який розвідує і виконує ударні місії на Південному напрямку. "Ми приймали участь у боях за Херсонщину і продовжуємо це робити", – заявив артист.



Андрій Хливнюк на передовій / Фото з його інстаграму

За його словами, те, що він досі живий, – це заслуга його командирів, адже "необстріляну людину "вколошкати" можна запросто".

Які завдання виконує Хливнюк:

забезпечення свого підрозділу та двох екіпажів, де він командир,

участь у плануванні і виконанні бойових місій.

"Якщо десь є ворог, до якого я можу дотягнутися, а про це повідомляє розвідка, я намагаюся знешкодити його", – відповів він.

Чи вбивав Хливнюк ворогів

Співак наголосив, що він нікого не вбиває, він не вбивця, адже за це є кримінальна відповідальність.

Я намагаюся нейтралізувати та деморалізувати людських істот, які виросли на моїх піснях, потім сіли в танки і приїхали до мене додому руйнувати будинки, вбивати, ґвалтувати та грабувати. Тому я не вважаю, що це вбивство,

– пояснив Хливнюк.

Дивіться повне інтерв’ю з Андрієм Хливнюком: відео

Додамо, що лідер гурту "Бумбокс" раніше розповідав, що зустрічав "адекватних" росіян то на лінії фронту, то в тилу. Часто вони пропонують одразу плюнути їм у лице, щоб потім розпочати спокійну розмову. Так Андрій розуміє, що така людина знається на самоіронії та готова визнати помилки свого народу.