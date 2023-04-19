На останньому терміні вагітності Світлана Тарабарова вийшла в інстаграм і роз'яснила фоловерам, що спільного між їхніми телефонами й уламком міни, який знайшла на своєму подвір'ї у Дмитрівці. За її словами, до його "прильоту" причетні деякі українці.

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Світлана Тарабарова звернулася до фанатів російського контенту

Відео адресоване тим, хто досі вважає, що нічого не трапиться, якщо вони послухають нову пісню російського виконавця, подивляться Comedy або інтерв'ю якогось опозиційного блогера. Світлана Тарабарова каже, що схема проста й усім давно відома – на переглядах і прослуховуваннях автор заробляє гроші, з яких сплачує податки Росії, а вона фінансує армію та вбивства українців.

Кожен ваш перегляд або прослуховування – це уламок міни, що вбиває наших захисників, це шматок ракети, який летить в наші міста. Тож що спільного між вашим телефоном і уламком міни? Можливо саме ви спонсорували його приліт в мій дім. Тож кожного разу, коли рука тягнеться ввімкнути російське – знайте, ви вбиваєте наших захисників. Все, більше жодні відмазки не працюють,

– емоційно заявила Світлана Тарабарова.

У коментарях її підтримали зіркові друзі – радіоведучий Слава Дьомін і кум Ярмак. "База", – написав репер.