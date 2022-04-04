Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк днями повернувся у тероборону. Він поділився світлиною, яку зробив на службі.

До слова Живий, в строю: Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" повернувся в тероборону після поранення – фото

Андрій Хливнюк побував у звільненому Ірпені

Музикант відвідав Ірпінь – місто на Київщині, яке звільнили від військ ворога. Хливнюк похвалив українських захисників і поділився враженнями від міста.

Хлопці наші зробили роботу, як слід! "Шашлики“ мародерські всюди,
– поділився співак.

Андрій Хливнюк показався перед фанами у формі та з усмішкою. На обличчі знаменитості ще видно слід від поранення.


Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

Поранення Хливнюка

  • 26 березня музикант потрапив під мінометний обстріл. Російські окупанти поранили його в обличчя.
  • Співаку надали першу допомогу, але згодом доправили до лікарні. Та він не падав духом і одужував "по хвилинах".
  • Андрій Хливнюк провів у лікарні кілька днів. Близько 2 квітня він вже повернувся на службу.