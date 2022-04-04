Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк днями повернувся у тероборону. Він поділився світлиною, яку зробив на службі.

До слова Живий, в строю: Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" повернувся в тероборону після поранення – фото

Андрій Хливнюк побував у звільненому Ірпені

Музикант відвідав Ірпінь – місто на Київщині, яке звільнили від військ ворога. Хливнюк похвалив українських захисників і поділився враженнями від міста.

Хлопці наші зробили роботу, як слід! "Шашлики“ мародерські всюди,

– поділився співак.

Андрій Хливнюк показався перед фанами у формі та з усмішкою. На обличчі знаменитості ще видно слід від поранення.

Зауважимо, що міський голова Ірпеня все ще не радить повертатися додому. Комунальники розбирають завали, очищають місто та збирають тіла загиблих від звірств окупантів.



Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

Поранення Хливнюка