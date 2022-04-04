Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк на днях вернулся в терроборону. Он поделился фотографией, которую сделал на службе.

К слову Жив, в строю: Андрей Хливнюк из "Бумбокса" вернулся в тероборону после ранения – фото

Андрей Хливнюк побывал в уволенном Ирпене

Музыкант посетил Ирпень – город на Киевщине, освобожденный от войск врага. Хлывнюк похвалил украинских защитников и поделился впечатлениями от города.

Ребята наши сделали работу как следует! "Шашлыки" мародерские повсюду,

– поделился певец.

Андрей Хливнюк показался перед фанами в форме и с улыбкой. На лице знаменитости еще виден след от ранения.

Заметим , что городской голова Ирпеня все еще не советует возвращаться домой. Коммунальщики разбирают завалы, очищают город и собирают тела погибших от зверств оккупантов.



Андрей Хливнюк / Фото с инстаграма Андрея Хливнюка

Ранение Хлывнюка