Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" потрапив під мінометний обстріл окупантів: фото пораненого співака

У перші дні війни "Бумбокс" подався в тероборону Києва. У суботу, 26 березня, фронтмен гурту Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл й отримав поранення обличчя.

42-річний музикант повідомив, що тепер "трьохсотий". Його поранили російські окупанти.

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Мінометний вогонь і щасливий 300. Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти,

– різко висловився лідер "Бумбоксу".

Так, на місці обстрілу музиканту надали першу медичну допомогу – наклали пов'язку на рану на обличчі. Судячи з фото, згодом його доправили до лікарні, але духом він не падає, навіть усміхається.

"На жаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", – повідомим Андрій Хливнюк. Схоже, всі бійці вцілили, "двохсотих" серед них немає.

Фото пораненого Андрія Хливнюка

Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" після мінометного обстрілу окупантів / Фото з інстаграму співака

Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" після мінометного обстрілу окупантів / Фото з інстаграму співака

Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" після мінометного обстрілу окупантів / Фото з інстаграму співака

Хто з зіркових захисників уже був під обстрілом

Танцівник Дмитро Дікусар став солдатом ЗСУ. На 19-й день війни, у ніч на 14 березня, він ледь не загинув від авіаудару окупантів. Їхній батальйон обстріляли з балістичних ракет. На щастя, "майже всім вдалося вибратися з цього пекла".

став солдатом ЗСУ. На 19-й день війни, у ніч на 14 березня, він ледь не загинув від авіаудару окупантів. Їхній батальйон обстріляли з балістичних ракет. На щастя, "майже всім вдалося вибратися з цього пекла". Учасник "Холостяка" Ілля Рибальченко, який боровся за серце Ксенії Мішиної, вступив до лав тероборони Київа. На другий день служби він потрапив під обстріл, коли їхав зустрічати фуру зі зброєю. На щастя, у чоловіка не влучили.