Як виявилось, Дмитро Монатік не лише активно "воює" на медіафронті, а й підтримує фінансово українських військових. Зі слів Могилевської стало відомо, що він придбав бронежилети для хлопців у Сумах. Ймовірно, це не перша така допомога від виконавця на передову.

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Один з бронежилетів сьогодні врятував життя звукорежисеру Наталії Могилевської, за що вона ледь не зі сльозами в очах подякувала публічно виконавцю.

Діма Монатік, сердечна ти моя людино. Хочу тобі подякувати за те, що ти купив хлопцям бронежилети у Сумах і один з них сьогодні врятував життя одній неймовірно добрій, теплій, дуже люблячій мені людині – нашому техніку, звукорежисеру Володі Балеву. У нього прилетіло кілька куль. Дякуємо тобі велике, він залишився живий. Дякую, Дім,

– сказала артистка.

Реакція мережі

Фанати залишились вражені підтримкою українських зірок, зокрема Монатіка, які активно долучились до захисту своєї країни будь-яким можливим чином: