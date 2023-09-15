Зараз Положинський перебуває в Києві, де проводить благодійні концерти, щоб зібрати гроші на ЗСУ. Після повернення з "нуля" артист ділився емоціями у "безпечній" столиці.

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Тепер музикант зіткнувся з неприємний інцидентом у Києві. Олександр Положинський розповів, що йому розбили скло в машині. Проте, на жаль, поліція не шукатиме винних.

Розбили скло в авто. Очевидно, в комендантську годину чи перед нею. Але, якщо нічого не вкрали – шукати не будуть,

– повідомив Положинський.

Він опублікував фото свого автомобіля. Від скла біля переднього бокового сидіння залишилися лише уламки.



Положинському розбили скло в машині / Фото з його інстаграму

У коментарях музикант додав, що у нього така ситуація стається вже втретє і в різних місцях.

Чому Положинський зараз не на передовій