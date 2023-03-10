Чоловік Наталки Денисенко, який воює на фронті, написав заповіт: як вона реагує на це

Актор Андрій Федінчик зараз захищає Україні на фронті. Днями його дружина Наталка Денисенко повідомила, що чоловік написав заповіт на її ім'я.

Раніше акторка розповідала, що щодня спілкується з чоловіком, він постійно на зв’язку. Вона відправила йому відео, як син дивиться на їхнє сімейне фото і каже, що чекає тата.

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Тепер Наталка повідомила, що чоловік Андрій Федінчик написав заповіт на її ім'я. "Мій чоловік написав заповіт, усе оформлено на мене", – підтвердила вона.

Як Денисенко реагує на це

Акторка зізнається, що її подружки сміються, мовляв вона гарно влаштувалася. "Чоловік каже, що так і треба", – додає Наталка.

Водночас сама Денисенко запевняє, що намагається про це не думати. "Я впевнена, що все буде добре", – відповіла акторка.

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Нагадаємо, що Наталка Денисенко й Андрій Федінчик одружилися у 2017 році. У них є син Андрій.

До слова, в кінці лютого Наталка Денисенко зворушливо привітала свого чоловіка-військового з днем народження. Також дружина показала захоплюючі фото Андрія Федінчика з передової, на одній світлині він з гранатометом в руках.

Раніше ведуча Маша Єфросиніна теж розповіла, що її чоловік Тимур написав заповіт. На її думку, це означає, що він десь усередині попрощався зі нею. "Це означає, що він обрав війну, а не мене з нашими дітьми. Я працюю для того, щоб бути в здоровому глузді, коли мій чоловік повернеться. І коли він дуже сильно зміниться. А він зміниться. Це вже відбувається", – додала вона.