Раньше актриса рассказывала, что каждый день общается с мужем, он постоянно на связи. Она отправила ему видео, как сын смотрит на их семейное фото и говорит, что ждет отца.

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Теперь Наталья сообщила, что муж Андрей Фединчик написал завещание ее имя. "Мой мужчина написал завещание, все оформлено на меня ", – подтвердила она.

Как Денисенко реагирует на это

Актриса признается, что ее подружки смеются, мол она хорошо устроилась. "Муж говорит, что так и надо", – добавляет Наталья.

В то же время сама Денисенко уверяет, что пытается об этом не думать. "Я уверена, что все будет хорошо", – говорит актриса.

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Напомним, что Наталья Денисенко и Андрей Фединчик поженились в 2017 году. У них есть сын Андрей.

К слову, в конце февраля Наталья Денисенко трогательно поздравила своего мужчины-военного с днем рождения. Также жена показала увлекательные фото Андрея Фединчика с передовой, на одной фотографии он с гранатометом в руках.

Ранее ведущая Маша Ефросинина тоже рассказала, что ее муж Тимур написал завещание. По ее мнению, это означает, что он где-то внутри простился с ней. "Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми. Я работаю для того, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется. И когда он очень сильно изменится. А он изменится. Это уже происходит", – добавила. она.