Зараз актор Андрій Федінчик – чоловік Наталки Денисенко – захищає Україну на передовій. Днями його дружина показала спільні фото та ніжно привітала його з днем народження.

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Денисенко розповіла, як часто спілкується із чоловіком, який служить в ЗСУ.

З Андрієм спілкуємось щодня, він на зв’язку. Нещодавно відправляла йому відео, як син дивиться на наше сімейне фото, яке висить при вході, і говорить: "Як я чекаю на тата…"

– поділилася вона.

Також Денисенко наголосила, що не розуміє коментаторів, які засуджують її за те, що вона продовжує жити, працювати і радіти, поки її чоловік захищає Україну від ворога.

"Напевне, таке пишуть люди, у яких чоловіки не на війні. У них є якісь упередження, як має виглядати жінка, чоловік якої зараз боронить країну. Жінки не сидять і не плачуть постійно, тому що у них є інші справи. Треба жити далі", — пояснила акторка.

Наталка також зізналася, що іноді надто емоційна, хоч намагається опановувати себе. "Я можу усміхатися і жити далі, а можу розплакатися, наприклад, коли почую пісню", – пригадує вона.

За її словами, розплакатися вона може і після розмови з чоловіком, але потім йде щось робити – чи в магазин, чи знімати огляди в Інстаграм, чи інші справи.



Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм / Фото з її інстаграму

До слова, нещодавно Наталка Денисенко зізналася, що вперше зустріла Новий рік без чоловіка, адже його не відпустили зі служби. Вони з батьками зібралися за столом у Києві, а неподалік вибухи були – дім затрусився. "Таких сильних вибухів я не чула від початку повномасштабного вторгнення, дрижали стіни", – розповіла акторка.