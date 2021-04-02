Андрій Джеджула оголосив про тимчасовий целібат
Український шоумен Андрій Джеджула, який нещодавно вдруге став батьком, вирішив тимчасово відмовитись від сексуальних утіх. Таке рішення він прийняв на час Великого посту.
Джерело:інстаграм Андрія Джеджули
Андрій Джеджула відмовився від сексу
Чоловік зізнався, що прийшов до цього несвідомо і ймовірно через сварки з дружиною, які відбувались на всю країну. До Великодня він не займається сексом, хоча на початку йому було складно, оскільки любить інтимні задоволення і ніколи би не зміг повністю від цього відмовитись.
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Спочатку тебе долають думки, бажання, концентрація слабшає! Як і в питаннях позбавлення від звичок, є кризовий термін, після проходженню якого ти перестаєш бути заручником потягу! Знаходиш задоволення в інших речах і заняттях! І як показує практика, все у вашому житті підвладне самоконтролю! Все у вас в голові!
– розповів шоумен.
Він додав, що саме у час Великого Посту варто "привести думки до ладу, думати про духовне, усвідомлювати свої наміри, цілі і плани", а також думати про рідних, творчість, роботу. Андрій Джеджула переконаний, що за 40 днів посту не втратить навичок, тому що тут все, як "їзда на велосипеді чи плавання" – повернеться у будь-який момент, коли цього забажає людина.
Раніше чоловік також розповідав, що вже не перший рік обмежує себе в їжі під час Великого посту. Він це робить для того, щоб мати чистий розум.
Що відомо про стосунки Андрія Джеджули з дружиною:
- Наприкінці грудня 2020 року вагітна дружина Юлія Леус ледь не втратила дитину через сильний стрес, у якому начебто був винний шоумен Джеджула.
- Згодом вона назвала чоловіка аб'юзером та розповіла, що він піднімав на неї руку. Тоді ж вона вирішила не вказувати його ім'я як батька донечки та натякала на розлучення.
- Такий скандал сам Джеджула пояснив ревнощами дружини до співачки Насті Каменських, з якою він зробив фото на корпоративі. На його думку, Леус розіграла загрозу викидня.
- Зараз пара продовжує жити разом після народження доньки 25 лютого і наразі не згадує за розлучення. Юлія зізнавалась, що вдячна чоловік, що він допомагає їй у догляді за донькою.
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