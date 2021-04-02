Український шоумен Андрій Джеджула, який нещодавно вдруге став батьком, вирішив тимчасово відмовитись від сексуальних утіх. Таке рішення він прийняв на час Великого посту.

Андрій Джеджула відмовився від сексу

Чоловік зізнався, що прийшов до цього несвідомо і ймовірно через сварки з дружиною, які відбувались на всю країну. До Великодня він не займається сексом, хоча на початку йому було складно, оскільки любить інтимні задоволення і ніколи би не зміг повністю від цього відмовитись.

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Спочатку тебе долають думки, бажання, концентрація слабшає! Як і в питаннях позбавлення від звичок, є кризовий термін, після проходженню якого ти перестаєш бути заручником потягу! Знаходиш задоволення в інших речах і заняттях! І як показує практика, все у вашому житті підвладне самоконтролю! Все у вас в голові!

– розповів шоумен.

Він додав, що саме у час Великого Посту варто "привести думки до ладу, думати про духовне, усвідомлювати свої наміри, цілі і плани", а також думати про рідних, творчість, роботу. Андрій Джеджула переконаний, що за 40 днів посту не втратить навичок, тому що тут все, як "їзда на велосипеді чи плавання" – повернеться у будь-який момент, коли цього забажає людина.

Раніше чоловік також розповідав, що вже не перший рік обмежує себе в їжі під час Великого посту. Він це робить для того, щоб мати чистий розум.

Що відомо про стосунки Андрія Джеджули з дружиною: