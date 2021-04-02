Украинский шоумен Андрей Джеджула, который недавно во второй раз стал отцом, решил временно отказаться от сексуальных утех. Такое решение он принял на время Великого поста.

Андрей Джеджула отказался от секса

Мужчина признался, что принял это бессознательно и вероятно из-за ссор с женой, которые происходили на всю страну. До Пасхи он не занимается сексом, хотя в начале ему было сложно, поскольку любит интимные удовольствия и никогда бы не смог полностью от этого отказаться.

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Сначала тебя одолевают мысли, желания, концентрация ослабевает! Как и в вопросах избавления от привычек, есть кризисный срок, после прохождения которого ты перестаешь быть заложником поезда! Находишь удовольствие в других вещах и занятиях! И как показывает практика, все в вашей жизни подвластно самоконтролю! Все у вас в голове!

– рассказал шоумен.

Он добавил, что именно во время Великого Поста стоит "привести мысли в порядок, думать о духовном, осознавать свои намерения, цели и планы", а также думать о родных, творчестве, работе. Андрей Джеджула уверен, что за 40 дней поста не потеряет навыки, потому что здесь все, как "езда на велосипеде или плавание" – вернется в любой момент, когда этого пожелает человек.

Ранее мужчина также рассказывал, что уже не первый год ограничивает себя в еде во время Великого поста. Он это делает для того, чтобы иметь чистый ум.

Что известно об отношениях Андрея Джеджулы с женой: