Андрей Джеджула объявил о временном целибате
Украинский шоумен Андрей Джеджула, который недавно во второй раз стал отцом, решил временно отказаться от сексуальных утех. Такое решение он принял на время Великого поста.
Источник:инстаграм Андрея Джеджули
Андрей Джеджула отказался от секса
Мужчина признался, что принял это бессознательно и вероятно из-за ссор с женой, которые происходили на всю страну. До Пасхи он не занимается сексом, хотя в начале ему было сложно, поскольку любит интимные удовольствия и никогда бы не смог полностью от этого отказаться.
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Сначала тебя одолевают мысли, желания, концентрация ослабевает! Как и в вопросах избавления от привычек, есть кризисный срок, после прохождения которого ты перестаешь быть заложником поезда! Находишь удовольствие в других вещах и занятиях! И как показывает практика, все в вашей жизни подвластно самоконтролю! Все у вас в голове!
– рассказал шоумен.
Он добавил, что именно во время Великого Поста стоит "привести мысли в порядок, думать о духовном, осознавать свои намерения, цели и планы", а также думать о родных, творчестве, работе. Андрей Джеджула уверен, что за 40 дней поста не потеряет навыки, потому что здесь все, как "езда на велосипеде или плавание" – вернется в любой момент, когда этого пожелает человек.
Ранее мужчина также рассказывал, что уже не первый год ограничивает себя в еде во время Великого поста. Он это делает для того, чтобы иметь чистый ум.
Что известно об отношениях Андрея Джеджулы с женой:
- В конце декабря 2020 года беременная жена Юлия Леус чуть не потеряла ребенка из-за сильного стресса, в котором якобы был виноват шоумен Джеджула.
- Впоследствии она назвала мужа абьюзером и рассказала, что он поднимал на нее руку. Тогда же она решила не указывать его имя как отца дочери и намекала на развод.
- Такой скандал сам Джеджула объяснил ревностью жены к певице Насте Каменских, с которой он сделал фото на корпоративе. По его мнению, Леус разыграла угрозу выкидыша.
- Сейчас пара продолжает жить вместе после рождения дочери 25 февраля и пока не вспоминает о разводе. Юлия признавалась, что благодарна мужу, он помогает ей в уходе за дочерью.
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