Андрій Данилко вперше вийшов на сцену не в образі Вєрки Сердючки

Андрій Данилко приїхав до Латвії з концертом на підтримку України. Під час виступу він вийшов на сцену без свого костюма Вєрки Сердючки.

Український артист Андрій Данилко подорожує Європою з концертами на підтримку країни. Днями він приїхав до Латвії.

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Андрій Данилко вийшов на сцену без вбрання

Данилко в образі Вєрки Сердючки 17 вересня виступив у Ризі на концертному майданчику Wondersala. Він виконав хіт Євробачення-2007, який з 24 лютого звучить як Dancing Russia Goodbye.

Вєрка Сердючка виступила на сцені зі своїми відомими піснями, підіймала прапор України. За зіркою підсвічувалися різні написи у стилі F*ck the war. 18 вересня вона виступить у Вільнюсі.

Також у якийсь момент артист вперше не в образі Сердючки вийшов на сцену під час концерту.

Ніколи так швидко не переодягався. Я вперше це роблю. Тільки завдяки вам. Russia Goodbye!

– сказав Андрій Данилко.

Андрій Данилко вийшов на сцену без вбрання Сєрдючки: дивіться відео

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