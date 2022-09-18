Украинский артист Андрей Данилко путешествует по Европе с концертами в поддержку страны. На днях он приехал в Латвию.
Читайте также Калуш рассказал, какая миссия украинского артиста: группа выступила на концерте в Люблине
Андрей Данилко вышел на сцену без наряда
Данилко в образе Верки Сердючки 17 сентября выступил в Риге на концертной площадке Wondersala. Он исполнил хит Евровидения-2007, который с 24 февраля звучит как Dancing Russia Goodbye.
Верка Сердючка выступила на сцене со своими известными песнями, поднимала флаг Украины. За звездой подсвечивались разные надписи в стиле F*ck the war. 18 сентября она выступит в Вильнюсе.
Также в какой-то момент артист впервые не в образе Сердючки вышел на сцену во время концерта.
Никогда так быстро не переодевался. Я в первый раз это делаю. Только благодаря вам. Россия Goodbye!
– сказал Андрей Данилко.
Андрей Данилко вышел на сцену без наряда Сердючки: смотрите видео
Последние новости о концертах в поддержку Украины
- 8 сентября Ольга Полякова выступила на музыкальном фестивале в Израиле. На концерте она напомнила о вторжении россии в Украину, но ее неожиданно освистали. Но звезда не растерялась и ответила фанатам Путина.
- Еще две крайне неприятные ситуации произошли с концертами группы "ВВ" и "Жадан и Собаки". Выступление группы "Вопли Видоплясова" должно было состояться в Гамбурге, но его отменили. Олег Скрипка считает, что это дело рук россиян.
- Концерт группы "Жадан и Собаки" в Милане, запланированный на 2 сентября, отменили организаторы. Итальянец написал Сергею Жадану, что в его стране противозаконно собирать деньги "на войну", чем возмутил певца и писателя.