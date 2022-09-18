Украинский артист Андрей Данилко путешествует по Европе с концертами в поддержку страны. На днях он приехал в Латвию.

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Андрей Данилко вышел на сцену без наряда

Данилко в образе Верки Сердючки 17 сентября выступил в Риге на концертной площадке Wondersala. Он исполнил хит Евровидения-2007, который с 24 февраля звучит как Dancing Russia Goodbye.

Верка Сердючка выступила на сцене со своими известными песнями, поднимала флаг Украины. За звездой подсвечивались разные надписи в стиле F*ck the war. 18 сентября она выступит в Вильнюсе.

Также в какой-то момент артист впервые не в образе Сердючки вышел на сцену во время концерта.

Никогда так быстро не переодевался. Я в первый раз это делаю. Только благодаря вам. Россия Goodbye!

– сказал Андрей Данилко.

Андрей Данилко вышел на сцену без наряда Сердючки: смотрите видео

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