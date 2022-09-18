Український артист Андрій Данилко подорожує Європою з концертами на підтримку країни. Днями він приїхав до Латвії.
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Андрій Данилко вийшов на сцену без вбрання
Данилко в образі Вєрки Сердючки 17 вересня виступив у Ризі на концертному майданчику Wondersala. Він виконав хіт Євробачення-2007, який з 24 лютого звучить як Dancing Russia Goodbye.
Вєрка Сердючка виступила на сцені зі своїми відомими піснями, підіймала прапор України. За зіркою підсвічувалися різні написи у стилі F*ck the war. 18 вересня вона виступить у Вільнюсі.
Також у якийсь момент артист вперше не в образі Сердючки вийшов на сцену під час концерту.
Ніколи так швидко не переодягався. Я вперше це роблю. Тільки завдяки вам. Russia Goodbye!
– сказав Андрій Данилко.
Андрій Данилко вийшов на сцену без вбрання Сєрдючки: дивіться відео
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