Андрій Данилко відповів, чи готовий повністю перейти на українську мову

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки іноді виконував пісні українською мовою. Та за його словами, артисту знадобиться багато часу для того, щоб повністю перейти на державну.

Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, розповів про українську мову в його житті. Також він поділився, чим гордиться у своїй кар'єрі.

До слова Краще хай мовчить, ніж як Басков, – Данилко заговорив про Кіркорова, який "топить" за Медведчука

Андрій Данилко про рідну мову

Виконавець пояснив, що готовий перейти на українську мову, але для цього йому потрібен час. З дитинства Данилко говорив суржиком.

Головне, щоб мене не змушували. Все прийде з часом, але це певний процес. Моя рідна мова – це суржик! Я не міг від нього позбутися – це справді велика проблема,

– сказав Андрій Данилко.

Чоловік додав, що для тих, хто виріс на заході України, більш природно говорити українською мовою. Тоді як у нього все було інакше. Щоб позбутися суржику, Андрій Данилко вчив російську.

"Тому, напевно, Сердючка свого часу була для мене певним порятунком, адже вона говорила як я. Я дуже довгий час витратив на те, щоб більш-менш говорити якоюсь однією мовою", – додав він.

Про українську пісню

Андрій Данилко також зізнався, що в його кар'єрі є факт, яким він дуже пишається. Це момент, коли він поїхав отримувати "Золотий грамофон" в Росії за пісню українською мовою.

Я пам'ятаю, що пісня "Гоп-гоп" українською виграла "Золотий грамофон", і ми вирушили до кремля, де отримали статуетку. До речі, ця пісня й визначила справжню Сердючку,

– поділився артист.

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