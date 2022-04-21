Андрей Данилко ответил, готов ли полностью перейти на украинский язык

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки иногда исполнял песни на украинском языке. Но, по его словам, артисту понадобится много времени для того, чтобы полностью перейти на государственный.

Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, рассказал об украинском языке в его жизни. Также он поделился чем гордится в своей карьере.

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Андрей Данилко о родном языке

Исполнитель объяснил, что готов перейти на украинский язык, но для этого ему нужно время. С детства Данилко говорил по суржику.

Главное, чтобы меня не заставляли. Все придет с течением времени, но это определенный процесс. Мой родной язык – это суржик! Я не мог от него избавиться – это действительно большая проблема,

– сказал Андрей Данилко.

Мужчина добавил, что для тех, кто вырос на западе Украины, более естественно говорить на украинском языке. В то время как у него все было иначе. Чтобы избавиться от суржика, Андрей Данилко учил русский.

"Поэтому, наверное, Сердючка в свое время была для меня определенным спасением, ведь она говорила как я. Я очень долгое время потратил на то, чтобы более-менее говорить на каком-то одном языке", – добавил он.

Об украинской песне

Андрей Данилко также признался, что в его карьере есть факт, которым он очень гордится. Это момент, когда он уехал получать "Золотой граммофон" в России за песню на украинском языке.

Я помню, что песня "Гоп-гоп" на украинском выиграла "Золотой граммофон", и мы отправились в кремль, где получили статуэтку. Кстати, эта песня и определила настоящую Сердючку,

– поделился артист.

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