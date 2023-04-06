Скоро приїду: Андрій Бєдняков трепетно звернувся до мами в роковини її смерті в Маріуполі

Рівно рік тому, 6 квітня 2022-го, Андрій Бєдняков повідомив про смерть мами Валентини Миколаївни. Вона померла в Маріуполі під час окупації, а поховали її на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Андрій Бєдняков часто згадував маму в інтерв'ю й навіть вітав її з днем народження, а в роковини смерті щемливо пообіцяв, що скоро приїде.

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Андрій Бєдняков звернувся до мами в роковини її смерті

Рік пройшов. Не переживай, я поїв, моя куртка прикриває попу, і я в шапці. Люблю тебе, мам. Скоро приїду. Ледь не забув. У тебе є ще один онук, Валентино Миколаївно,

– з любов'ю написав Андрій Бєдняков.

Про внука він додав тому, що сина Остапа його дружина Настя Коротка народила у жовтні 2022 року, коли мами вже не було. Примітно, що ведучий закрив коментарі до допису про маму, адже після її смерті росіяни зловтішалися й цинічно писали: "Покарав тебе Бог, Андрійку".

Крім того, в інстаграм-сторіс Бєдняков порадив підписникам просто зараз набрати маму, адже потім може бути пізно: "Зателефонуйте мамі. Подякуйте і скажіть, що ви її любите".

Мама Андрія Бєднякова з його донькою Ксенією / Фото з інстаграму ведучого