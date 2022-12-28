"Спорт – це зло": Андрій Бєдняков серйозно травмував ногу

Ведучий Андрій Бєдняков напередодні Нового року серйозно травмував ногу. Судячи з коментарів Андрія, це сталося під час заняття спортом.

Поки знаменитості налаштовуються на святковий настрій, створюють вдома затишну атмосферу, щоб хоч трішки відчути новорічні свята, Андрій Бєдняков відправився до лікарні.

Вас може зацікавити Леся Нікітюк сфотографувалася в ліфті: які нові звички з'явились у неї під час вимкнень світла

Андрій Бєдняков травмував ногу

В інстаграм-сторіс ведучий поширив кілька кадрів, якими повідомив, що травмував ногу. Судячи з підпису світлин, Андрій отримав травму під час заняття спортом. Але не зазначив, яким саме. На правій нозі величезний набряк.

Спорт – це зло. Моя експертна думка,

– жартома написав Бєдняков.



Андрій Бєдняков травмував ногу / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого

На наступному фото видно, що Андрієві наклали гіпс. Але він не втрачає оптимізму та продовжує жартувати: "Беріть маркери, будете розписувати".



Андрій Бєдняков травмував ногу / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого