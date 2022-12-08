Через хворобу Селін Діон довелося перенести свій весняний тур з 2023 року на 2024. Вона йде зі сцени, бо синдром м'язової скутості може прогресувати і вразити м'язи обличчя.

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У Селін Діон невиліковна хвороба

У мене вже давно проблеми зі здоров'ям. І мені важко розповісти про все, через що я пройшла. Нещодавно у мене діагностували дуже рідкісне неврологічне захворювання – Синдром м'язової скутості, яким страждає одна людина на мільйон. На жаль, ця хвороба торкається всіх аспектів мого повсякденного життя – коли я ходжу, не дає мені співати так, як я звикла,

– поділилася Селін Діон.

Вона розповіла, що має чудову команду лікарів, які допомагають одужати. Діон щодня старанно працює зі своїм терапевтом зі спортивної медицини, бо мріє повернутися на сцену. "Все, що я вмію, це співати. Це те, чим я займалася все своє життя, і те, що я люблю робити найбільше", – каже артистка.

Однак зараз Селін Діон не в змозі співати, тож скасовує не лише лютневі концерти в Європі, а й великий весняний тур, який мав би відбутися 2023.

Мені боляче говорити вам про це, але це означає, що я не готова відновити свій тур Європою в лютому. Я завжди викладаюся на 100 відсотків, коли роблю свої шоу, але мій стан не дозволяє мені зробити це зараз,

– повідомила співачка зі сльозами на очах.

До речі, 2021 року Селін Діон уже відкладала концерти в Лас-Вегасі через "м'язові спазми" і дуже перепрошувала, що підводить команду й розчаровує фанів. У січні цього року вона взагалі скасувала всі концерти на березень і квітень через погане самопочуття.

Нагадаємо, 2014 року Селін Діон уже відкладала кар'єру. Однак тоді хворіла не вона, а її чоловік Рене Анжеліл. Він помер 2016 від раку горла, а смерть брата Деніеля вщент розбила співачку. Той пішов за два дні після Рене.

Тож на велику сцену Селін Діон повернулася лише 2019 року з альбомом Courage. До нього увійшли хіти з австралійкою Sia, британцем Семом Смітом і володарем Греммі Девідом Гетта.