Це гетто, – Андрій Бєдняков розповів, як живуть люди в окупованому Маріуполі

Український ведучий Андрій Бєдняков розповів, що відбувається в його рідному Маріуполі. Він зізнався, що людям там важко, ситуація нагадує гетто.

Український телеведучий Андрій Бєдняков народився та жив у Маріуполі, тому постійно цікавиться новинами з міста. Він розповів, як живуть люди в тимчасово окупованому місті.

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Що відбувається в Маріуполі

Там все дуже погано. Хоча вони там і кажуть, що починають щось будувати, але це гетто таке. Коли нічого там немає, води немає, світла нормального немає, їжі немає, роботи немає. Ти приходиш кудись, хочеш записатись, тобі треба пройти 10 кругів цього пекла,

– зізнався Андрій Бєдняков.

Ведучий додав, що окупанти вимагають від українців грошей на кожному кроці – за все треба заплатити. Щоправда, там ще не встановили обіг рубля – можна купувати щось і за гривні.

"Кожному заплати. Коли ці люди, там, з Донецька, звідки куратори поприсилали з росії, кожному треба, кожному… Хочеш швидше поїхати, будь ласка, хочеш, якщо тобі треба піти на роботу, будь ласка – за все треба платити. Ціни космос".

Андрій Бєдняков кожного разу зі щемом згадує рідне місто. Він зізнається, що дуже любив Маріуполь, тому часто там бував і не міг байдуже спостерігати на окупацію. Через російську агресію там не стало ні дому, ні школи, де ведучий навчався.

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"Зима, літо, осінь, неважливо, я сідав на потяг, автобус, коли заробив на машину, їздив машиною. Зараз дуже переживаю, згадуючи все, що відбувається, бачачи фотографії, історії людей. Я дуже багато телефонував, розмовляв з людьми, перші тижні був постійно на телефоні, новини, я скидав, передавав, вивозив, домовлявся, було дуже складно. Бо в мене є серце, це моє місто, моя країна".

Зауважимо, Андрій Бєдняков щоразу розповідає новини Маріуполя.