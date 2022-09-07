Украинский телеведущий Андрей Бедняков родился и жил в Мариуполе, потому постоянно интересуется новостями из города. Он рассказал, как живут люди во временно оккупированном городе.

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Что происходит в Мариуполе

Там все очень плохо. Хотя они там и говорят, что начинают что-то строить, но это такое, гетто. Когда ничего там нет, воды нет, света нормального нет, еды нет, работы нет. Ты приходишь куда-то, хочешь записаться, тебе нужно пройти 10 кругов этого ада,

– признался Андрей Бедняков.

Ведущий добавил, что оккупанты требуют от украинцев денег на каждом шагу – за все нужно заплатить. Правда, там еще не установили оборот рубля – можно покупать что-нибудь и за гривны.

"Каждому заплати. Когда эти люди, там, из Донецка, откуда кураторы присылали из россии, каждому надо, каждому… Хочешь побыстрее поехать, пожалуйста, хочешь, если тебе нужно пойти на работу, пожалуйста – за все надо платить. Цены космос".

Андрей Бедняков каждый раз со щемлением вспоминает родной город. Он признается, что очень любил Мариуполь, поэтому часто там бывал и не мог безразлично наблюдать за оккупацией. Из-за российской агрессии там не стало ни дома, ни школы, где ведущий учился.

Обратите внимание Отдам любые средства, чтобы меня отвезли домой, – Бедняков разрыдался, вспомнив о Мариуполе

"Зима, лето, осень, неважно, я садился на поезд, автобус, когда заработал на машину, ездил на машине. Сейчас очень переживаю, вспоминая все происходящее, видя фотографии, истории людей. Я очень много звонил, разговаривал с людьми, первые недели был постоянно на телефоне, новости, я сбрасывал, передавал, вывозил, договаривался, было очень сложно. Потому что у меня есть сердце, это мой город, моя страна".

Заметим, что Андрей Бедняков каждый раз рассказывает новости Мариуполя.