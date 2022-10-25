Минулого тижня, 20 жовтня, Андрій Бєдняков вдруге став батьком і скаржився, що знову пропустив появу на світ свого малюка. Він просив вибачення в сина, що так далеко, а Настю Коротку назвав найкращою мамою. У відповідь вона показала, як сама справляється з двома дітьми.

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Андрій Бєдняков потролив дружину, яка у США з новонародженим сином

Настя Коротка сфотографувала новонародженого сина, який солодко спав поряд з іграшкою, та себе втомлену – в піжамі, з подушкою для годування та пелюшкою.

На першому фото: "Щасливе немовля спунькає". На другому фото: "Щаслива мамка ох*рєває". Це відповідь на всі ваші смс "яка ви сильна жінка". Дякую, що вірите в мене більше, ніж я в себе,

– з гумором написала дружина Бєднякова.

Звичайно ж, ведучий не міг оминути цей пост і не потролити кохану. "Довго чай ще чекати?" – пожартував він у коментарях, вдавши, що дружині доводиться догоджати ще й йому.

Новонароджений син Андрія Бєднякова / Фото з інстаграму Насті Короткої

Дружина Андрія Бєднякова після народження сина / Фото з інстаграму Насті Короткої

Нагадаємо, у вересні Андрій Бєдняков виїжджав у США на презентацію благодійної Фундації Олени Зеленської і зробив сюрприз доньці Ксенії, яка напередодні святкувала день народження. Зірковий батько влаштував дівчинці квест по квартирі, фінальним презентом якого був він на порозі її будинку. Дівчинка зі сльозами кинулася в його обійми, а від відео розревілася навіть Юлія Саніна.